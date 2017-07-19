Глава КСИР прокомментировал санкции США против Ирана

2017-07-19 20:34 | www.trend.az | 4

Командующий корпусом Стражей Исламской революции (КСИР) майор Мохамад Джафари заявил, что США следует убрать свои базы в радиусе тысячи километров от границ Ирана, если Вашингтон намерен продолжить политику санкций против оборонного комплекса Тегерана, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Tasnim.

Джафари добавил, что ракетная мощь страны в воздухе, на море и на земле "быстро растет" и не может быть "предметом сделок или переговоров".

Ранее США внесли 18 организаций и физлиц в список санкций по ракетной программе Ирана. Тегеран осудил санкции Вашингтона, сообщив, что введет ответные санкции в отношении американских лиц и компаний.

При этом ранее США подтвердили, что Иран, по их мнению, соблюдает условия Всеобъемлющего плана действий по ядерной программе - договоренности на этот счет были достигнуты между Ираном и "шестеркой" международных посредников в июле 2015 года.

В свою очередь президент Ирана Хасан Рухани указал на двуличность властей США при введении санкций против Тегерана и упрекнул Вашингтон в пренебрежении некоторыми обязательствами при выполнении международных соглашений.