В Болнисском районе Грузии зафиксирован вирус Денге

2017-07-19 20:48 | www.apa.az | 5

В Болнисском районе в регионе Квемо Картли зафиксирован первый за 2017 год случай вируса Денге.

Как передает грузинское АПА, об этом сообщает Общественное телевидение Грузии.

Опасным вирусом заразился молодой мужчина в селе Фазиси. Как сообщила руководитель центра общественного здравоохранения Болниси Мака Мамардашвили, существует две формы заболевания. У пациента оказалась легкая форма вируса — молодой человек уже практически выздоровел.

В Болниси уже направилась группа энтомологов, которые будут работать на месте в течение 10 дней. Если специалисты обнаружат переносчика вируса, то проведут дезинфекционные работы.

Переносчиками вируса Денге являются женские особи комаров, в основном вида Aedes aegypti. Денге широко распространена в тропиках. Первый случай вируса Денге был зафиксирован в Грузии в 2013 году, в затем в 2016-м.