Пранкеры на самолетах обматерили туристов – ВИДЕО

2017-07-19 20:38 | www.oxu.az | 4

Над пляжем на юге Франции были запущены два легкомоторных самолета с оскорбляющими туристов баннерами.

Как передает Oxu.Az, видео случившегося опубликовал в своем канале на YouTube местный пранкер Реми Гайяр (Remi Gaillard), организовавший данную акцию.

Как уточняет The Local, инцидент произошел в воскресенье, 16 июля, поблизости от города Могио, у границы Франции и Испании. Гайяр и его товарищи пролетели над пляжем на самолетах, к которым были подвешены баннеры с надписью «Возвращайтесь домой, проклятые туристы».

Фразы были выполнены на английском и испанском языках. Гайяр пояснил, что сделал это в шутку и не хотел обидеть отдыхающих. Однако мэр Могио Ивон Буррель (Yvon Bourrel) раскритиковал такой поступок. Градоначальник также заверил путешественников, что в населенном пункте всегда будут рады гостям.

С.Б.

