Определены основные направления госбюджета Азербайджана на 2018 г. (ФОТО) (версия 2)

2017-07-19 20:38 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Увеличение удельного веса ненефтяных доходов в ВВП Азербайджана и доходах госбюджета, повышение коэффициента сбора налоговых поступлений определены среди приоритетов для обеспечения доходной части госбюджета на 2018 год. Об этом было отмечено в среду в ходе расширенного заседания коллегии министерства финансов Азербайджана, которое прошло под председательством главы ведомства Самира Шарифова.

Кроме того, поставлены задачи по усилению мер в направлении ликвидации налоговой задолженности и устранения случаев уклонения от уплаты налогов, продолжению работ по сбалансированию городских и районных местных доходов и расходов, по усовершенствованию структуры расходов и процесса составления проекта госбюджета, по обеспечению эффективности и адресности на основе программ, охватывающих средне- и долгосрочный период, с учетом оптимизации расходов расширить подготовку бюджета.

На заседании коллегии был заслушан доклад заместителя министра финансов Эмина Гусейнова о подготовке предложений в связи с новым бюджетным порядком, стратегией государственной долговой политики, среднесрочными рамками расходов и разработкой механизма результативного бюджета с целью усиления фискальной устойчивости в соответствии с макро-фискальными рамками на 2018 год и последующие три годы, а также поручением, данным министерству финансов указом Президента Азербайджана "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год".

Было отмечено, что в соответствии с задачами, поставленными перед министерством финансов, и с учетом международного опыта и особенностей национальной экономики подготовлены проекты нормативно-правовых актов в связи с применением бюджетных правил и документа о средне- и долгосрочной стратегии по управлению государственным долгом, а также предложения по среднесрочным рамкам расходов и формированию механизма результативного бюджета. На заседании коллегии было принято решение о рассмотрении и представлении подготовленных документов в короткий срок в Совет финансовой стабильности и Кабинет министров Азербайджана.

Касательно исполнения государственного бюджета Азербайджана на 2017 год было отмечено, что в первом полугодии текущего года доходы госбюджета составили 7,7 миллиарда манатов, что означает перевыполнение прогноза на 2,3 процента. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы госбюджета увеличились на 25,9 процента. Расходы госбюджета в отчетном периоде были на уровне 8,2 миллиарда манатов (при исполнении прогноза на 100,2 процента). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы госбюджета увеличились на 20,1 процента.

Расходы сводного бюджета по итогам января-июня составили 11,5 миллиарда манатов, доходы - 11,6 миллиарда манатов. При этом профицит сводного бюджета составил 99 миллионов манатов.

Доходы госбюджета на 2017 год прогнозируются на уровне 16,766 миллиарда манатов, расходы - 17,941 миллиарда манатов. Дефицит госбюджета ожидается в размере 1,175 миллиарда манатов, что составляет 1,8 процента от ожидаемого в 2017 году ВВП Азербайджана.