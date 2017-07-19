TSK unsurlarının Katar'a intikali tamamlandı
2017-07-19 20:41 | www.trend.az | 1
Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye-Katar Birleşik Tatbikatı çerçevesinde, 28 kişilik topçu bataryasının tamamı Katar'a intikal etti.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarından oluşan altıncı grubun, sabah saatlerinde Katar'ın başkenti Doha'ya ulaştığı bildirilmişti.
TSK unsurlarından oluşan ilk grup, 19 Haziran'da Katar'a ulaşmıştı. Söz konusu grup, ilk tatbikatı Tarık bin Ziyad Taburu'nda gerçekleştirmişti.
Kaynak: AA