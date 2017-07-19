Возбуждено уголовное дело в связи с незаконной вырубкой деревьев в Баку

2017-07-19 21:00 | www.oxu.az | 4

В Генеральной прокуратуре Азербайджана возбуждено уголовное дело в связи с незаконной вырубкой деревьев в Низаминском районе Баку.

Как сообщили Oxu.Az в среду в Генпрокуратуре, была расследована поступившая из министерства экологии и природных ресурсов информация о незаконной вырубке девяти деревьев различных пород (сосна, кипарис, вяз) и повреждении 20 деревьев во время проведения строительных работ на территории Низаминского района столицы, в результате чего природе был нанесен урон в размере 7920 манатов. В информации было отмечено, что официальные документы о праве на вырубку деревьев на данном участке представлены не были.

В ходе предварительного расследования были установлены факты грубого нарушения требования Лесного кодекса и нормативных актов лесного законодательства путем незаконной вырубки деревьев с нанесением большого вреда.

По фактам сегодня в Генпрокуратуре было возбуждено уголовное дело по статьям 259.2.3 (незаконная вырубка деревьев) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) УК Азербайджана.

В настоящее время в следственном управлении Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре продолжаются следственные мероприятия.

С.Б.

