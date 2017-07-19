В Грузии зафиксирован вирус Денге

2017-07-19 21:07 | www.trend.az | 4

В Болнисском районе в регионе Квемо Картли зафиксирован первый за 2017 год случай вируса Денге, передает в среду Грузия-Online со ссылкой на Общественное телевидение Грузии.

Опасным вирусом заразился молодой мужчина в селе Фазиси. Как сообщила руководитель центра общественного здравоохранения Болниси Мака Мамардашвили, существует две формы заболевания. У пациента оказалась легкая форма вируса - молодой человек уже практически выздоровел.

В Болниси уже направилась группа энтомологов, которые будут работать на месте в течение 10 дней. Если специалисты обнаружат переносчика вируса, то проведут дезинфекционные работы.

Переносчиками вируса Денге являются женские особи комаров, в основном вида Aedes aegypti. Денге широко распространена в тропиках. Это тяжелая болезнь, которая поражает как детей грудного и раннего возраста, так и взрослых людей, но редко приводит к смерти.

Первый случай вируса Денге был зафиксирован в Грузии в 2013 году, в затем в 2016-м.

Основные симптомы Денге: высокая, до 40 градусов температура, сильная головная боль, боль в области глаз, мышечные и суставные боли, тошнота, рвота, увеличение лимфатических узлов или сыпь.

Денге в тяжелой форме - это потенциально смертельное осложнение, связанное с вытеканием плазмы, скоплением жидкости, дыхательной недостаточностью, сильным кровотечением или поражением органов. Последующие 24-48 часов этой критической стадии могут быть летальными.

До 1970 году эпидемии тяжелой денге происходили лишь в девяти странах. В настоящее время болезнь является эндемической более чем в 100 странах регионов Африки, Америки, Восточного Средиземноморья и Западной части Тихого океана.

В начале 2016 года в ряде стран была зарегистрирована первая вакцина против денге - Dengvaxia (CYD-TDV), которую могут использовать люди в возрасте с 9 до 45 лет.