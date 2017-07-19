Надежда Савченко зарегистрировала свою собственную партию

2017-07-19 21:24 | www.apa.az | 4

Министерство юстиции Украины зарегистрировало партию «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко».

Как передает АПА, об этом народный депутат Верховной рады Надежда Савченко сообщила в своем фейсбуке.

«Министерство юстиции Украины зарегистрировало политическую партию «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко». Отныне я являюсь не только внефракционным народным депутатом Украины, а также лидером и председателем политической партии», - написала она.

По словам Савченко, ее партия была зарегистрирована 17 июля, ее цель - изменить политическую систему Украины конституционным путем.