В Грузии зафиксирован опасный вирус

2017-07-19 21:24 | www.oxu.az | 4

В грузинском регионе Квемо Картли, где около половины населения составляют азербайджанцы, зафиксирован случай вируса Денге.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Общественное телевидение Грузии.

Опасным вирусом заразился молодой мужчина в селе Фазиси. Как сообщила руководитель Центра общественного здравоохранения в Болниси Мака Мамардашвили, существуют две формы заболевания. У пациента оказалась легкая форма вируса — молодой человек уже практически выздоровел.

В Болниси уже направилась группа энтомологов, которые будут работать на месте в течение 10 дней. Если специалисты обнаружат переносчика вируса, то проведут дезинфекционные работы.

Переносчиками вируса Денге являются женские особи комаров, в основном, вида Aedes aegypti. Вирус Денге широко распространен в тропиках. Первый случай обнаружения вируса Денге был зафиксирован в Грузии в 2013 году, в затем в 2016-м.

С.Б.

