Группа азербайджанских миротворцев вернулась из Афганистана (ФОТО)

2017-07-19 21:28 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом ротации, группа, состоящая из 44 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана и действующая в составе проводимой НАТО в Афганистане небоевой миссии «Решительная поддержка», вернулась в Баку.

Как сообщает в среду пресс-служба минобороны, миротворческая миссия Вооруженных сил Азербайджана в Афганистане началась 20 ноября 2002 года.

В настоящее время в данной миссии в Афганистане принимают участие 90 военнослужащих, два военных врача и два офицера инженерных войск ВС Азербайджана.

(Текст: Талех Агавердиев)