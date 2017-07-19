Esad karşıtlarının çatışması Türkiye sınırına yaklaştı

2017-07-19 21:45 | www.trend.az | 1

İdlib'teki AA muhabirinin bildirdiğine göre, Ahraru'ş Şam ve Heyet Tahrir Şam'a bağlı bazı gruplar arasında dün akşam saatlerinde çatışma çıktı.

Heyet Tahrir Şam, öğleden sonra, Türkiye sınırına yaklaşık 12 kilometre mesafedeki, Sarmada ve Dana ilçelerinin büyük kısmı ile İkarda bölgesini ele geçirdi.

CİLVEGÖZÜ'NÜN KARŞISI

Ahraru'ş Şam ise Salkin beldesindeki mahkeme bölgesi, Harim Kalesi, Cebelü'z Zeviye bölgesinin doğusunda hakimiyet sağladı.

İki grup arasında çatışmalar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü sınır kapısının karşısında bulunan Ahraru'ş Şam kontrolündeki Babül Hava sınır kapısı civarına sıçradı.

Kaynak: Hurriyet