Нетаньяху предрек Евросоюзу исчезновение

2017-07-19 21:53 | www.oxu.az | 7

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЕС ждет увядание и полное исчезновение, если Брюссель не изменит отношение к Израилю.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает The Guardian.

«Я не очень корректно выражаюсь, знаю, некоторых из вас это шокирует (...) Но правда остается правдой: и в вопросе безопасности Европы, и в вопросе ее экономического будущего», — отметил глава правительства.

Эти слова Нетаньяху произнес на закрытой встрече в Будапеште с премьер-министрами Венгрии, Чехии, Словакии и Польши, которых он призвал закрыть границы для мигрантов из ближневосточных и североафриканских стран. Премьер также возмутился тем, что ЕС постоянно выдвигает Израилю политические условия.

По ошибке речь израильского премьера транслировалась в наушники журналистов. Несмотря на то, что об ошибке быстро узнали и трансляция прекратилась, слова Нетаньяху успели просочиться в СМИ.

Политики Евросоюза не раз критиковали Израиль из-за еврейских поселений на палестинской территории.

С.Б.

