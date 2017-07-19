“Челси” купил форварда “Реала” за €80 миллионов

2017-07-19 22:11 | www.apa.az | 6

«Челси» объявил, что договорился с мадридским «Реалом» о трансфере нападающего Альваро Мораты.

Как передает АПА со ссылкой на сайт «Челси», теперь клуб приступил к обсуждению условий личного контракта с Моратой, который в ближайшее время пройдёт процедуру медицинского осмотра. “Челси” заплатит “Реалу” за Морату 80 миллионов евро

В прошлом сезоне 24-летний игрок провул за «Реал» в Примере 26 матчей (14 — с первых минут), в которых забил 15 мячей и отдал 4 результативные передачи, а также получил 8 жёлтых карточек.