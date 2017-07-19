Мората переходит в «Челси»

2017-07-19 22:21 | www.oxu.az | 10

«Реал» и «Челси» договорились о трансфере Альваро Мораты, который пройдет медосмотр в лондонском клубе.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в сообщении на официальном сайте мадридцев.

Покупка обойдется «Челси» не в 70 млн евро, как сообщалось ранее, а в 80.

«Мы хотим выразить признательность за преданность и профессионализм Альваро, за примерное поведение, которое он демонстрировал с самого начала нашего сотрудничества».

Мората станет самым дорогим испанским футболистом в истории. На данный момент пальму первенства удерживает Фернандо Торрес, за которого в 2011 году все тот же «Челси» заплатил 58,5 млн евро.

С.Б.

