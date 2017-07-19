Названы лучшие страны для жизни пенсионеров

2017-07-19 23:02 | www.oxu.az | 7

Норвегия, Швейцария, Исландия, Швеция и Новая Зеландия стали лидерами в Глобальном пенсионном индексе — 2017, который показывает, насколько комфортно выходить на пенсию в той или иной стране.

Как передает Oxu.Az, об этом свидетельствуют результаты исследования французской финансовой корпорации Natixis.

Германия заняла седьмую строчку, США — 17-ю, Франция — 19-ю.

Топ-5 худших для пенсионеров государств выглядят следующим образом: Турция, Россия, Бразилия, Греция и Индия.

При расчете используются четыре ключевых фактора, оказывающих влияние на итоговую оценку: уровень здравоохранения, размер пенсий, качество жизни, материальное благополучие. Каждый из них измеряется в диапазоне от 0 до 100 процентов. Оценки России: 36 процентов, 41 процент, 58 процентов и 47 процентов соответственно. Итоговый уровень — 45 процентов. Норвегия получила 86 процентов.

Natixis — один из крупнейших французских банков. Рассчитывает Глобальный пенсионный индекс с 2013 года. Для вычислений применяет данные Всемирного банка, а также информацию национальных статистических ведомств.

C.Б.

