Сын Башара Асада рассказал об ужасах войны в Сирии

2017-07-19 23:33 | www.oxu.az | 7

Пятнадцатилетний сын президента Сирии Башара Асада Хафез рассказал журналистам о ситуации в родной стране.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, по словам подростка, сирийцы поддерживают власти в борьбе с захватчиками.

Хафез Асад — один из трех детей Башара Асада и Асмы аль-Ахрас.

Мальчик дал интервью газете O Globo, когда приехал в Бразилию на математическую олимпиаду. Журналистов, в частности, интересовала его оценка ситуации в Сирии.

«Я живу и вижу весь ужас того, что происходит в моей стране. Население и правительство объединены против захватчиков», — рассказал Хафез Асад.

«Я знаю, что за человек мой отец. Люди говорят много всего как о президенте. Многие слепы… Но это (что они говорят. — Прим. ред.) не отображает действительности», — добавил старший сын сирийского лидера, отвечая на вопрос о том, что он чувствует, когда его отца называют диктатором.

С.Б.

