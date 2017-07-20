Иран предъявил ультиматум США

2017-07-20 00:06 | www.oxu.az | 3

Командующий корпусом Стражей Исламской революции (КСИР) майор Мохамад Джафари заявил, что США следует убрать свои базы в радиусе тысячи километров от границ Ирана, если Вашингтон намерен продолжить политику санкций против оборонного комплекса Тегерана, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Джафари добавил, что ракетная мощь страны в воздухе, на море и на земле «быстро растет» и не может быть «предметом сделок или переговоров».

Ранее США внесли 18 организаций и физлиц в список санкций по ракетной программе Ирана. Тегеран осудил санкции Вашингтона, сообщив, что введет ответные санкции в отношении американских лиц и компаний.

При этом ранее США подтвердили, что Иран, по их мнению, соблюдает условия Всеобъемлющего плана действий по ядерной программе - договоренности на этот счет были достигнуты между Ираном и «шестеркой» международных посредников в июле 2015 года.

С.Б.

