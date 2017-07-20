В ДТП в России погибли пять человек, в их числе четверо детей

2017-07-20 00:12 | www.trend.az | 3

Пять человек, включая четырех детей, погибли в автоаварии в Курской области. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД, еще 13 человек пострадали.

"Сейчас мы точно можем сказать, что в ДТП погибли пять человек, четверо из которых - дети. По предварительным данным, пострадали 13 человек. Более подробная информация о ДТП уточняется", - сказали в управлении МВД.

В пресс-службе областного управления Следственного комитета уточнили, что на месте аварии работает следственная группа. "Решается вопрос о проведении проверки", - сказал собеседник агентства.

По данным ГУ МЧС России по Курской области, на месте ДТП и в больницах, куда госпитализированы пострадавшие, работают психологи, в главном управлении развернут оперативный штаб. "Всего от МЧС задействовано 44 человека и 15 единиц техники.

Пострадавшие госпитализированы в три клиники: Курскую областную детскую больницу на улице Хуторской, Курскую городскую клиническую больницу №4 и Курскую областную клиническую больницу", - пояснили ТАСС в пресс-службе ведомства, добавив, что пока не владеют информацией о количестве и состоянии пострадавших.

Как сообщал ранее источник в экстренных службах, авария произошла вечером вблизи поселка Щетинка на автодороге "Курск - Золотухино".