Столкновения между протестующими и полицией в Молдавии

2017-07-20 00:29 | www.oxu.az | 1

В среду вечером у здания парламента Молдавии произошли столкновения между полицией и участниками акции протеста против принятия закона о смешанной избирательной системе.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс, к зданию парламента стали стягиваться сторонники оппозиционных партий, которых призвали к участию в намеченной на четверг акции протеста. Сотни полицейских выстроили кордон вкруг здания парламента, оттеснив протестующих на проезжую часть.

В среду Постоянное бюро парламента Молдавии приняло решение включить в повестку дня парламента принятие во втором чтении проекта закона о переходе к смешанной избирательной системе. Этот закон предполагается принять в ближайшие дни, до конца этой недели. Оппозиция выступает категорически против этого законопроекта.

C.Б.

