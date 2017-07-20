Четверо детей стали жертвами ДТП в России

2017-07-20 01:13 | www.apa.az | 4

Пять человек, в том числе четверо детей, погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Курской области.

Как передает АПА со ссылкой на «Интерфакс», еще семь человек доставлены в больницу с различными травмами.

В ведомстве уточнили, что авария произошла вечером в среду возле деревни Щетинка.

"Автомобиль "Пежо" в котором находились девять человек, в том числе пятеро детей, совершил разворот через двойную сплошную, в результате чего столкнулся с автомобилем "Фольксваген", - рассказали в полиции.