Четверо детей стали жертвами ДТП в России
2017-07-20 01:13 | www.apa.az | 4
Пять человек, в том числе четверо детей, погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Курской области.
Как передает АПА со ссылкой на «Интерфакс», еще семь человек доставлены в больницу с различными травмами.
В ведомстве уточнили, что авария произошла вечером в среду возле деревни Щетинка.
"Автомобиль "Пежо" в котором находились девять человек, в том числе пятеро детей, совершил разворот через двойную сплошную, в результате чего столкнулся с автомобилем "Фольксваген", - рассказали в полиции.