Лига чемпионов: Все результаты дня

2017-07-20 01:41 | www.oxu.az | 3

В Лиге Чемпионов УЕФА состоялись ответные встречи II отборочного раунда.

Как передает Oxu.Az в первый игровой день было сыграно 10 матчей.

«Ф91 Дюделанж» - «АПОЕЛ» 0:1 (первый матч - 0:1)

Голы: Де Камарго, 40 (пенальти) (0:1)

«Лудогорец» - «Жальгирис» 4:1 (первый матч - 1:2)

Голы: Ньюиадзи, 15 (0:1); Натанаэл, 41 (1:1); Вандерсон, 55 (2:1); Кесеру, 57 (3:1); Кесеру, 74 (4:1)

«Зальцбург» - «Хибернианс» 3:0 (первый матч - 3:0)

Голы: Жатковски, 11 (1:0); Гульбрандсен, 20 (2:0); Айдара, 86 (3:0)

«Кукес» - «Шериф» 2:1 (первый матч - 0:1)

Голы: Эмини, 35 (1:0); Пейич, 45 (2:0); Байала, 56 (2:1)

Предупреждения: - Де Нойер, 30, 77

Удаления: - Де Нойер, 77 (второе предупреждение)

«Копенгаген» - «Жилина" 1:2 (первый матч - 3:1)

Голы: Отубанджо, 19 (0:1); Вербич, 48 (пенальти) (1:1); Каша, 58 (1:2)

«Гонвед» - «Хапоэль Б-Ш» 2:3 (первый матч - 1:2)

Голы: Огу, 12 (0:1); Тони Нвакаим, 16 (0:2); Ланцафаме, 45 (пенальти) (1:2); Барат, 73 (2:2); Тони Нвакаим, 84 (2:3)

«Марибор» - «Зриньски» 1:1 (первый матч - 2:1)

Голы: Тодорович, 7 (0:1); Вилер, 27 (1:1)

«Русенборг» - «Дандолк» 2:1 (первый матч - 1:1)

Голы: Гатленд, 12 (0:1); де Ланлай, 43 (1:1); Вильямссон, 98 (2:1)

«Селтик» - «Линфилд» 4:0 (первый матч - 2:0)

Голы: Синклер, 4 (1:0); Рогич, 47 (2:0); Синклер, 55 (3:0); Армстронг, 92 (4:0)

«Легия» - «Мариехамн» 6:0 (первый матч - 3:0)

Голы: Гильерме, 6 (1:0); Коджола, 37 (автогол) (2:0); Кухарчик, 40 (3:0); Кухарчик, 55 (пенальти) (4:0); Шиманьский, 80 (5:0); Михалак, 82 (6:0)

С.Б.

