У парламента Молдавии произошли столкновения между полицией и протестующими

2017-07-20 01:57 | www.trend.az | 1

В среду вечером у здания парламента Молдавии произошли столкновения между полицией и участниками акции протеста против принятия закона о смешанной избирательной системе.

Как передает "Интерфакс", к зданию парламента стали стягиваться сторонники оппозиционных партий, которых призвали к участию в намеченной на четверг акции протеста. Сотни полицейских выстроили кордон вкруг здания парламента, оттеснив протестующих на проезжую часть.