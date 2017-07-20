В Баку произошла драка со стрельбой

2017-07-20 02:01 | www.oxu.az | 3

Минувшим вечером в Баку потасовка закончилась стрельбой.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, инцидент зарегистрирован в поселке Бакиханова.

На улице Махира Амирова между двумя группами людей произошла драка.

В результате мужчина 29-30 лет получил ранения из пневматического пистолета.

Пострадавший был доставлен в Городскую клиническую больницу №3 сотрудниками патрульно-постовой службы.

Сотрудники полиции разыскивают злоумышленника, который открыл стрельбу. По факту ведется расследование.

С.Б.

