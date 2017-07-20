В Баку произошла драка со стрельбой
2017-07-20 02:01 | www.oxu.az | 3
Минувшим вечером в Баку потасовка закончилась стрельбой.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, инцидент зарегистрирован в поселке Бакиханова.
На улице Махира Амирова между двумя группами людей произошла драка.
В результате мужчина 29-30 лет получил ранения из пневматического пистолета.
Пострадавший был доставлен в Городскую клиническую больницу №3 сотрудниками патрульно-постовой службы.
Сотрудники полиции разыскивают злоумышленника, который открыл стрельбу. По факту ведется расследование.