Определился соперник “Карабаха” в Лиге чемпионов

2017-07-20 02:22 | www.apa.az | 5

Определился соперник агдамского «Карабаха» по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов по футболу.

Как передает АПА, им стал молдавский «Шериф», который по итогам второго раунда по сумме двух матчей одолел албанский клуб «Кукеси».

В первом матче на своем поле «Шериф» переиграл албанцев с минимальным счетом 1:0, во втором уступил – 1:2. За счет гола, забитого на чужом поле молдавский клуб прошел в очередной раунд соревнований.