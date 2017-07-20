Турция предупредила ФРГ перед G20 о возможном покушении на Эрдогана

2017-07-20 02:40 | www.trend.az | 5

Органы госбезопасности Турции перед саммитом G20 в Гамбурге направили в федеральное управление уголовной полиции ФРГ вербальную ноту, в которой предупреждали о возможном покушении на турецкого президента Тайипа Эрдогана в ходе саммита, передает РИА Новости со ссылкой на газету Welt.

По информации издания, 6 июля, накануне саммита, ведомство получило письмо, в котором говорилось, что "люди, одетые в форму немецкой полиции, могут совершить покушение на президента Реджепа Тайипа Эрдогана". Кроме того, в предупреждении фигурировало имя потенциального злоумышленника. Как пишет газета, речь шла о бывшем турецком полицейском.

В ответ на запрос Welt, в полиции подтвердили получение вербальной ноты, однако отметили, что, по их оценкам, возможность нападения "была исключена".

Саммит "Большой двадцатки" (G20) прошел в Гамбурге 7-8 июля. Встречу в верхах сопровождали беспрецедентные беспорядки, организованные антиглобалистами и другими противниками мероприятия. В течение двух дней в центре города происходили столкновения между активистами и полицией, которая использовала для разгона толпы водометы и перцовый газ.