Вице-премьер: "Турция может стать посредником в разрешении ситуации вокруг Катара"

2017-07-20 03:56 | www.apa.az | 5

Анкара может выступить посредником для разрешения кризиса вокруг Катара.

Как передает АПА, об этом заявил вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш в интервью телеканалу Al Jazeera в преддверии визита в страну турецкого президента.

"Президент Эрдоган будет слушать стороны конфликта, но Саудовская Аравия должна отказаться от плана, который включает в себя 13 требований, и должна пересмотреть его. Что касается Катара, то он должен занять позитивную позицию, которая положит началу этапам переговоров, а Турция может быть посредником», сказал вице-премьер.

Ранее сообщалось, что Эрдоган планирует отправиться в дипломатическое турне в Катар, Кувейт и Саудовскую Аравию 23-24 июля.