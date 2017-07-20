На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6

2017-07-20 06:13 | www.trend.az | 5

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на северо-востоке Японии в районе префектуры Фукусима, сообщило главное метеорологическое управление страны, передает РИА Новости.

Эпицентр находился в Тихом океане рядом с префектурой Фукусима. Очаг залегал на глубине 40 километров.

Подземные толчки ощущались в 17 префектурах, в префектурах Мияги и Фукусима сила толчков составила 4 балла по семибалльной шкале, принятой в Японии.

Угрозы цунами нет. Информации о разрушениях и пострадавших нет.

В марте 2011 года на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 9,0. Вслед за подземными толчками на берег пришла 14-метровая волна цунами, которая затопила четыре из шести энергоблоков АЭС "Фукусима-1" и вывела из строя систему охлаждения реакторов. Во время аварии на первом, третьем и четвертом реакторах произошли взрывы водорода. В результате разрушений и цунами погибли и пропали без вести около 20 тысяч человек.