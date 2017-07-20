Постпред США при ООН настаивает на необходимости разоружить "Хезболлах"

2017-07-20 06:54 | www.apa.az | 4

Международное сообщество должно усилить давление на ливанское движение "Хезболлах", чтобы добиться его разоружения.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразила в среду постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Посол Хейли выразила тревогу по поводу накопления оружия "Хезболлах": «Эта ситуация требует внимания со стороны международного сообщества с целью предотвращения дальнейшей эскалации напряженности в регионе».

Постпред США также призвала Временные силы ООН в Ливане со всей серьезностью реагировать на "угрозу, которую представляет "Хезболлах".