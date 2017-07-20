ЕС за территориальную целостность Азербайджана – посол

2017-07-20 07:20 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Европейский союз поддерживает территориальную целостность Азербайджана, и эта позиция остается неизменной, сказал в интервью Trend глава представительства Азербайджана при ЕС, посол Азербайджана в Бельгии Фуад Искендеров.

"Европейский союз многократно высказывал однозначную поддержку территориальной целостности Азербайджана и свою позицию по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, хотя и не обладает мандатом по его урегулированию. Эта позиция прозвучала на уровне и президента Совета Европейского союза Дональда Туска, и главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, а также Европейского парламента, как это было в 2013 году, когда было четко заявлено о недопустимости оккупации территорий одной страны-члена "Восточного партнерства" другой страной–членом "Восточного партнерства". Было четко заявлено о необходимости выполнения четырех резолюций СБ ООН по конфликту и вывода всех оккупационных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана", - сказал Искендеров.

Дипломат отметил, что о поддержке территориальной целостности Азербайджана неоднократно говорилось и в ходе выступлений глав исполнительных институтов ЕС.

Позитивная оценка Азербайджаном этой позиции была выражена Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во время визита в Брюссель в феврале этого года, сказал он.

Говоря об отношениях Азербайджана с Европейским парламентом, Искендеров подчеркнул, что они были продолжены после годичного перерыва.

"Как известно, эти отношения были заморожены в 2015 году, как на двустороннем уровне, так и на уровне Межпарламентской ассамблеи Евронест после принятия Европарламентом совершенно вопиющей и неадекватной резолюции в отношении Азербайджана. Впоследствии парламент Азербайджана принял соответствующее постановление, в котором четко заявил о прекращении взаимодействия с Европарламентом. Но в 2016 году Европарламент предпринял достаточно много позитивных шагов в отношении Азербайджана для того, чтобы реанимировать эти отношения", - сказал дипломат.

Азербайджанская сторона отреагировала позитивно, и в сентябре 2016 и в мае 2017 годов состоялись визиты в Азербайджан представительных делегаций Европарламента. Во время этих визитов было ясно заявлено о позиции Европарламента касательно поддержки территориальной целостности Азербайджана.

В этом контексте отношения сейчас развиваются достаточно предсказуемо, сказал посол.

По его словам, безусловно, в отношениях имеют место некоторые проблемы, ряд членов Европарламента пытается нанести ущерб отношениям с Азербайджаном. Против трех европарламентариев в Азербайджане возбуждены уголовные дела за незаконные посещения оккупированных Арменией территорий Азербайджана.

Искендеров также напомнил о достаточно жесткой реакции многих членов Европарламента на обстрел вооруженными силами Армении мирных граждан Азербайджана в селе Алханлы Физулинского района, в результате которого погибли двухлетняя девочка и ее бабушка, и еще одна жительница села получила тяжелые ранения.

Такая реакция со стороны европарламентариев говорит об отношении Европарламента к ситуации в целом, подчеркнул Искендеров.

"Попытки недружественных нам лиц нивелировать эту позицию ЕС через выпады в адрес Азербайджана по вопросам соблюдения прав человека обречены на провал. Так, например, появились заявления, что Азербайджан якобы не заинтересован в том, чтобы в новом соглашении были отражены положения о сотрудничестве в области демократии и прав человека. Но это неправда. В проекте соглашения, представленного Азербайджаном, эти положения были изложены в развернутой и детализированной форме, что было воспринято очень положительно нашими европейскими партнёрами. Хочу подчеркнуть, что переговоры по новому соглашению идут именно на основе проекта, представленного Азербайджаном. Это о многом говорит", - добавил Фуад Искендеров.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Себа Агаева)