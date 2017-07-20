В Товузе автомобиль упал в канал, есть пострадавший

2017-07-20 07:41 | www.apa.az | 4

В Товузском районе, на территории села Алимарданлы произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает западное бюро АПА, автомобиль марки “KİA”, за рулем которого находился проживающий в Баку житель села Алимарданлы Вюсал Халилов (1985 г.р.), сошел с дороги и упал в водный канал.

Пострадавший в результате ДТП водитель помещен в больницу. Его состояние оценивается как средне тяжелое.

По факту ведется расследование.