В Кыргызстане восемь человек погибли в крупном ДТП

2017-07-20 08:01 | www.trend.az | 3

Восемь человек погибли, двое получили ранения в результате крупного ДТП на автомагистрали "Бишкек — Ош" в Кыргызстане, сообщили пресс-службе МЧС республики.

"В результате ДТП погибли восемь человек, два человека госпитализированы, на месте работают спасательные службы", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, авария произошла около 6 часов утра в районе города Таш-Кумыр. По предварительным данным, грузовой автомобиль MAN столкнулся с двумя минивэнами.

Автотрасса Бишкек-Ош протяженностью свыше 600 километров является единственным наземным коридором, связывающим северные и южные регионы Кыргызстана. Трасса проходит по горным серпантинам на высоте свыше трех километров над уровнем моря.