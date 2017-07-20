В Товузе автомобиль упал в канал

2017-07-20 08:36 | www.oxu.az | 6

В Товузском районе, на территории села Алимарданлы произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, автомобиль марки «KİA», за рулем которого находился проживающий в Баку житель села Алимарданлы Вюсал Халилов (1985 г.р.), сошел с дороги и упал в водный канал.

Пострадавший в результате ДТП водитель помещен в больницу. Его состояние оценивается как средне тяжелое.

По факту ведется расследование.

A.M.