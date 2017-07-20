Россия поставит Ираку танки Т-90

2017-07-20 08:50 | www.oxu.az | 4

Москва и Багдад подписали контракт на поставку российских танков Т-90 в Ирак.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на помощника президента России по вопросам военно-технического сотрудничества Владимира Кожина.

«Приличный контракт на большую партию, конкретную сумму назвать не могу, количество большое», - сказал он.

При этом в российском Центре анализа стратегий и технологий отметили, что сумма контракта может превышать $1 млрд, а количество танков превышать несколько сотен.

A.M.