Олимпийская чемпионка сбила семью на автомобиле – ФОТО + ВИДЕО

2017-07-20 09:12 | www.oxu.az | 5

В Ясамальском районе автомобиль сбил всех членов одной семьи.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Yenicag.az, инцидент произошел на улице Физули. 68-летняя Людмила Шубина на автомобиле марки Honda сбила приехавших в Баку из Гянджи в гости Намига Мамедова, его супругу, 29-летнюю Улькер Мамедову и их трехлетнего сына Гусейна. После инцидента водитель сама доставила пострадавших в больницу. Врачи оценивают состояние Улькер и ее сына как тяжелое. Намиг Мамедов после оказания ему первой медицинской помощи был отпущен на амбулаторное лечение. Автомобиль отправлен на штрафстоянку, по факту ведется расследование.

Отметим, что 68-летняя Людмила Шубина в 1976 году в составе сборной СССР приняла участие в XXI Летних Олимпийских играх в Монреале. В последнем туре соревнований сборная СССР победила восточногерманцев со счетом 14:11 и стала победителем XXI Летних Олимпийских игр.

A.M.

