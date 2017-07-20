Официальный курс маната к мировым валютам на 20 июля

2017-07-20 09:19 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 20 июля установлен на уровне 1,7017 и 1,9590 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг.

Курсы валют и драгметаллов 20.07.2017 1 доллар США 1 USD 1.7017 1 евро 1 EUR 1.9590

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