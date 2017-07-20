Десять правил путешествия с детьми

2017-07-20 09:30 | www.oxu.az | 5

За окном лето, у детей каникулы – значит, пора на заслуженный отдых.

Oxu.Az со ссылкой на uletaemru.ru представляет 10 правил путешествия с детьми.

1. Обязательно используйте детское автомобильное кресло и не забудьте

пристегнуть вашего ребенка.

Объясните ребенку насколько важно быть пристегнутым, находясь внутри автомобиля, ибо свободно передвигающийся по машине ребенок является серьезной угрозой для безопасности всех пассажиров.

2. Отправляйтесь в путь в часы сна вашего ребенка.

Если у вашего ребенка нет какого-то фиксированного времени для сна в течении дня, то отправляйтесь в путь через час после кормления.

3. Не забудьте установить шторки от солнца на окна автомобиля.

4. Потребляйте во время пути достаточное количество жидкости

Для детей это особенно важно, ибо обезвоживание детского организма легко может привести к потере сознания.

5. Защищайте от солнца внутренние поверхности автомобиля

Не допускайте перегрева внутренних поверхностей автомобиля, особенно металлических, потому что, дотронувшись до них, ребенок

может легко обжечься.

6. Одевайте ребенка в удобную и дышащую одежду.

7. Развлекайте ребенка в дороге

Возьмите с собой в дорогу книги или любимые мягкие игрушки ребенка.Тяжелые или острые игрушки в автомобиле являются угрозой

для безопасности пассажиров.

8. Обязательно посадите взрослого рядом с ребенком.

9. Упаковывайте свой багаж с умом.

Укладывайте в сумку последними такие продукты, как питание, напитки, салфетки, подгузники, лекарства, детские игрушки и прочие

продукты первой необходимости.

10. Не забывайте о безопасности ребенка и вне автомобиля.

С.С.

