Азербайджан выступает за скорейшее восстановление мира и стабильности в Иерусалиме

2017-07-20 09:38 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан выступает за скорейшее восстановление мира и стабильности в Иерусалиме. Вопрос Иерусалима исключительно важен с точки зрения решения палестино-израильского конфликта, сказал в четверг посол по особым поручениям МИД Азербайджана Шахин Абдуллаев на международной конференции по вопросу Иерусалима (Кудса), которая проходит в Баку.

"Мы осуждаем определённые события, которые усложняют и тормозят урегулирование конфликта , а также приводят к ухудшению жизни палестинцев. Азербайджан считает, что эта международная конференция в Баку поможет в решении данного вопроса", - сказал Абдуллаев.

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