Проведен очередной раунд переговоров по новому соглашению между Азербайджаном и ЕС

2017-07-20 09:44 | www.oxu.az | 4

В среду, 19 июля, в Брюсселе был проведен очередной раунд переговоров по новому соглашению, которое составит основу правового сотрудничества между Азербайджаном и ЕС.

Как сообщили Oxu.Az в МИД Азербайджана, на этих переговорах, посвященных обсуждению вопросов политики и безопасности соглашения, стороны осуществили плодотворный обмен мнениями.

На переговорах было достигнуто соглашение о продолжении встреч очередного раунда посредством видеоконференций.

Н.О.

