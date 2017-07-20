Проведен очередной раунд переговоров по новому соглашению между Азербайджаном и ЕС
2017-07-20 09:44 | www.oxu.az | 4
В среду, 19 июля, в Брюсселе был проведен очередной раунд переговоров по новому соглашению, которое составит основу правового сотрудничества между Азербайджаном и ЕС.
Как сообщили Oxu.Az в МИД Азербайджана, на этих переговорах, посвященных обсуждению вопросов политики и безопасности соглашения, стороны осуществили плодотворный обмен мнениями.
На переговорах было достигнуто соглашение о продолжении встреч очередного раунда посредством видеоконференций.