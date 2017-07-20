Азербайджан выступает за скорейшее восстановление мира и стабильности в Иерусалиме (версия 2)

2017-07-20 09:54 | www.trend.az | 6

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан выступает за скорейшее восстановление мира и стабильности в Иерусалиме. Вопрос Иерусалима исключительно важен с точки зрения решения палестино-израильского конфликта, сказал в четверг посол по особым поручениям МИД Азербайджана Шахин Абдуллаев на международной конференции по вопросу Иерусалима (Кудса), которая проходит в Баку.

"Мы осуждаем определённые события, которые усложняют и тормозят урегулирование конфликта, а также приводят к ухудшению жизни палестинцев. Азербайджан считает, что эта международная конференция в Баку поможет в решении данного вопроса", - сказал Абдуллаев.

Отметим, что организаторами конференции выступают правительство Азербайджана и Комитет ООН по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа.

В конференции участвуют представители правительства Азербайджана и ООН, Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Палестинскую делегацию на конференции возглавляет постоянный наблюдатель Палестины в ООН Рияд Мансур.

В рамках двухдневной конференции состоятся панельные обсуждения на тему "Жизнь в Восточном Иерусалиме под оккупацией", "Новый подход к Восточному Иерусалиму", "Международная и региональная поддержка Восточному Иерусалиму".