Азербайджан выступает за скорейшее восстановление мира и стабильности в Иерусалиме (версия 2)
2017-07-20 09:54 | www.trend.az | 6
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан выступает за скорейшее восстановление мира и стабильности в Иерусалиме. Вопрос Иерусалима исключительно важен с точки зрения решения палестино-израильского конфликта, сказал в четверг посол по особым поручениям МИД Азербайджана Шахин Абдуллаев на международной конференции по вопросу Иерусалима (Кудса), которая проходит в Баку.
"Мы осуждаем определённые события, которые усложняют и тормозят урегулирование конфликта, а также приводят к ухудшению жизни палестинцев. Азербайджан считает, что эта международная конференция в Баку поможет в решении данного вопроса", - сказал Абдуллаев.
Отметим, что организаторами конференции выступают правительство Азербайджана и Комитет ООН по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа.
В конференции участвуют представители правительства Азербайджана и ООН, Организации исламского сотрудничества (ОИС).
Палестинскую делегацию на конференции возглавляет постоянный наблюдатель Палестины в ООН Рияд Мансур.
В рамках двухдневной конференции состоятся панельные обсуждения на тему "Жизнь в Восточном Иерусалиме под оккупацией", "Новый подход к Восточному Иерусалиму", "Международная и региональная поддержка Восточному Иерусалиму".