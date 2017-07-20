Режим прекращения огня был нарушен 126 раз

2017-07-20 10:01 | www.apa.az | 3

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 126 раз.



Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, армяне с позиций, расположенных в селе Шаваршаван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Вазашен, Паравакар Иджеванского района, Мосесгех, Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гаймаглы, Ферехли и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Агдам, Коханеби, Асрик Джирдахан Товузского района, Гаравелилер, Заманлы и на безымянных высотах на территории Гядабейского района.



Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Шихлар, Гарагашлы, Новрузлу, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гарвенд, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джабраилского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.