Лето с комфортной прохладой с кондиционерами Samsung Wind-Free

2017-07-20 10:00 | www.oxu.az | 4

Вот и настало лето. Градусы постепенно растут, и погода становится жарче, а наш главный помощник – кондиционер уже во всю работает почти без отдыха. К сожалению, на многих кондиционерах очень тяжело настроить постоянную подачу оптимально холодного воздуха. Нам приходиться время от времени уменьшать градус охлаждения, выключать кондиционер, потом включать обратно. Это обусловлено тем, что или становиться слишком жарко из-за того, что кондиционер не справляется, несмотря на то, что работает на полной мощности или комната слишком охлаждается. Огромный дискомфорт данная ситуация создает особенно в ночные часы, когда приходится все время просыпаться от такого перепада температуры.

Но новые кондиционеры «Samsung» с системой «Wind-Free™» оставили все это в прошлом. Теперь новая сплит система от «Samsung» работает на базе двухступенчатого охлаждения. В первую очередь комната охлаждается в режиме быстрого охлаждения «Fast Cooling», что означает, что в жаркий день Вам не придется долго ждать, чтобы площадь помещения охладилась.

Затем c помощью пульта управления вы переключаете кондиционер в «безветренный» режим Wind-Free для поддержания постоянной температуры. Таким образом, вы всегда находитесь в комфортных условиях, без необходимости регулирования настроек сплит системы. Но уникальность системы Wind-Free, заключается не в способности поддержания идеального климатического баланса, а в новом инновационном подходе «безветренного» охлаждения. Так как же это работает? Поток охлажденного воздуха равномерно распределяется через 21000 микроотверстий, поэтому вы практически не ощущаете движения холодного воздуха. Кондиционер теперь не дует прямо на вас холодными потоками воздуха, и вы просто наслаждаетесь освежающей прохладой. Отсюда и название новой технологии «безветренный» - Wind-Free.

Кроме того, на новых кондиционерах применена особенная «треугольная» конструкция, позволяющая охлаждать больший объем воздуха, благодаря, увеличенному воздухозаборнику, большому вентилятору и V-образным направляющим. Так же такая конструкция позволяет рассеивать холодный воздух шире и дальше, обеспечивая при этом полное охлаждение всей комнаты, а не ее отдельных участков.

Несмотря на то, что новый 8-полюсный цифровой инвертор обеспечивает охлаждение пространства комнаты на 43% быстрее, чем в предыдущих моделях, кондиционеры Wind-Free, очень экономичны. Инверторная технология поддерживает нужную температуру в течение длительного времени без частого выключения и включения, поэтому кондиционер работает намного тише, долговечнее и эффективнее, потребляя всего 32% электроэнергии, используемой обычными моделями.

Новые кондиционеры полностью гигиеничны, они сохраняют воздух, которым вы дышите, чистым и здоровым. Фильтр Easy Filter Plus с антибактериальным покрытием задерживает пыль, опасные загрязнения и аллергены, а технология Virus Doctor очищает воздух от вирусов и бактерий почти на 99%. Так как Easy Filter Plus расположен во внешней поверхности кондиционера, его можно легко вынуть, очистить и установить обратно.

Так как новая система — это полностью инновационное решение, кондиционер оснащен и Wi-Fi модулем. Вам просто необходимо установить на смартфон приложение Smart Home и вы спокойно сможете удаленно управлять функциями кондиционера и планировать его работу. Что позволит активировать сплит систему даже не находясь дома.

Подробную информацию о кондиционерах Samsung можно получить в сети магазинов «BakuElectronics».