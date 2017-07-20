Состоялся очередной раунд переговоров между Евросоюзом и Азербайджаном

2017-07-20 10:18 | www.apa.az | 4

В Брюсселе состоялся очередной раунд переговоров по новому договору, включающему основу правовых отношений между Евросоюзом и Азербайджаном.

Об этом АПА сообщили в пресс-службе МИД.

Согласно информации, на этих переговорах, которые были посвящены вопросам безопасности и политическим вопросам, между сторонами был проведен эффективный обмен мнениями.

Было согласовано провести очередной раунд переговоров посредством встреч, а также видеоконференций.