В Баку произошла стрельба – ФОТО

2017-07-20 10:12 | www.oxu.az | 4

В Сабунчинском районе Баку зафиксирован факт стрельбы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, на улице Махира Амирова в поселке Бакиханова между неизвестными лицами возник спор. В результате эти лица открыли огонь из пневматического пистолета по мужчине 29-30-летнего возраста. Мужчина получил ранения в область головы и тела. Он был помещен в клинический медицинский центр № 3. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

В связи с происшествием на место были привлечены сотрудники 13-го отделения Сабунчинского районного управления полиции. Ведется поиск лиц, совершивших преступление. Задержанных нет.

Позднее стало известно, что в ходе инцидента также пострадали два человека.

Стрелявшим из пневматического пистолета был 31-летний Кямран Анвар оглу Заманов. Перед тем как он открыл огонь, его ударили по голове металлическим предметом. Ввиду его тяжелого состояния он помещен в Республиканскую нейрохирургическую больницу. В настоящее время сотрудниками Сабунчинского районного управления полиции выясняется личность лица, получившего пулевое ранение.

С.Б.

