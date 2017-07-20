Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская журналистика развивается и играет большую положительную роль в обществе

2017-07-20 10:03 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская журналистика развивается и играет большую положительную роль в обществе.

Об этом в четверг сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии выдачи квартир журналистам по случаю Дня национальной прессы в новопостроенном здании.

"От всего сердца поздравляю журналистов Азербайджана по случаю 22 июня - Дня национальной прессы, желаю им новых успехов. В преддверии этого прекрасного профессионального праздника мы собрались на открытии нового жилого здания, построенного для журналистов. Это второе по счету здание. В первом здании уже несколько лет живут журналисты. Сейчас мы будем отмечать открытие второго здания. В первом здании 156 квартир, во втором же 255 квартир. Одновременно мы сегодня заложим фундамент третьего здания. И в третьем здании предполагается 255 квартир", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что таким образом в короткий срок сотням журналистам государством выдаются квартиры, и это очередное проявление внимания к азербайджанской журналистике со стороны государства.

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