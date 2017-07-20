Палестина благодарна Азербайджану за поддержку "братьев и сестер в Иерусалиме"

2017-07-20 10:04 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ БАКУ/ Trend / - Палестина благодарна Азербайджану за поддержку "братьев и сестер в Иерусалиме", сказал в четверг Постоянный наблюдатель Государства Палестина при ООН Рияд Мансур на международной конференции по вопросу Иерусалима (Кудса), которая открылась сегодня в Баку.

Мансур выразил благодарность правительству Азербайджана за организацию международной конференции по поддержке Иерусалиму в Баку и за позицию в палестино-израильском конфликте.

Он также отметил важность принятых ООН и ОИС резолюций по палестино-израильскому конфликту.

Отметим, что Организаторами конференции выступают правительство Азербайджана и Комитет ООН по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа.

На конференции участвуют представители правительства Азербайджана и таких международных организаций, как ООН , ОИС.

Палестинскую делегацию на конференции возглавляет постоянный наблюдатель Палестины в ООН Рияд Мансур.

В рамках двухдневный конференции состоятся панельные обсуждения на тему "Жизнь в Восточном Иерусалиме под оккупацией", "Новый подход к Восточному Иерусалиму", "Международная и региональная поддержка Восточному Иерусалиму".

(Автор: Себа Агаева )