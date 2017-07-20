С участием президента Ильхама Алиева проводится церемония открытия второго здания для журналистов

2017-07-20 10:19 | www.apa.az | 6

Проводится церемония открытия второго здания для журналистов, построенного распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева в Сабаильском районе Баку.

Как сообщает АПА, на церемонии открытия принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Помощник президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, исполнительный директор Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации при президенте Азербайджанской Республики Вюгар Сафарли, председатель Совета прессы Азербайджана Афлатун Амашов сказали президенту, что во втором здании для журналистов есть 255 квартир.