Наряд Хураман Шушалы стал причиной обсуждений – ВИДЕО + ФОТО

2017-07-20 10:23 | www.oxu.az | 4

Как сообщалось, вчера состоялась «мужская свадьба» (оглан тою) певицы Натаван Хабиби и рэпера Дадо.

Как передает Oxu.Az, в церемонии наряду с членами семьи и родственниками приняли участие известные представители шоу-бизнеса.

Одним из запомнившихся моментов свадьбы стал наряд певицы Хураман Шушалы. Хураман дополнила черный наряд нестандартными аксессуарами, чтобы быть похожей на танцовщиц «Мездеке», что стало причиной обсуждений. В результате певица закрыла свой профиль в Instagram для обсуждений.

А.С.

