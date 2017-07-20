Казахстанско-корейский деловой совет стартовал в Астане

2017-07-20 10:08 | www.trend.az | 4

В Астане стартовало VI заседание Казахстанско-корейского делового совета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил вице-министр по инвестициям и развитию РК Ерлан Хаиров, за последние 12 лет приток прямых иностранных инвестиций из Кореи в Казахстан составил порядка 4 млрд долларов США.

«С января по май товарооборот превысил 360 млн долларов и показал рост на 27%. У нас действуют 451 совместное предприятие в различных отраслях, среди них крупные компании. Совместно мы делаем анализ проектов, которые реализуются корейскими компаниями, сейчас у нас в плане 27 проектов на сумму порядка 2,6 млрд долларов США», - сказал он.

По его словам, в данный момент есть все необходимые каналы, для того, чтобы достичь взаимного увеличения товарооборота, открытия совместных предприятий. В частности, действует безвизовый режим, есть прямые авиасообщения между Астаной, Алматы и Сеулом, а в рамках регулярного проведения заседаний Казахстанско-корейского делового совета обсуждаются, а затем и реализуются самые перспективные направления двустороннего сотрудничества.

«В Казахстане идет диверсификация, и мы ориентируемся, в первую очередь, на приток инвестиций не в сырьевой и добывающий сектор, а в машиностроение. Поэтому государство дает специальные преференции, возможность освобождения от уплаты таможенных пошлин и ряда налогов. Кроме того, у нас успешно действуют 10 специальных экономических зон, которые являются хорошей площадкой для производства», - добавил Хаиров.

В свою очередь, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Казахстане Ким Дэ Сик назвал Совет важнейшим шагом в развитии двусторонних отношений

«Сейчас в Казахстане проводится «ЭКСПО-2017» с очень хорошей тематикой «Энергия будущего». Я здесь только три месяца, но несмотря на этот короткий период, я уже успел получить определенный интересный опыт. Будучи комиссаром нашего павильона, я успел побывать на многих интересных мероприятиях. Президент Казахстана очень заинтересован в сотрудничестве с Кореей, постоянно отмечая опыт нашей страны», - сказал он.

Казахстанско-корейский деловой совет создан в 2012 году, став координирующим и консультативным органом. Основная цель - развитие экономического сотрудничества между казахстанскими и корейскими компаниями.