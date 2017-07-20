ООН готова оказать поддержку для становления палестинского государства

2017-07-20 10:09 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - ООН готова оказать всяческую поддержку для становления палестинского государства, сказал на международной конференции по вопросу Иерусалима в Баку в четверг помощник генерального секретаря ООН Мирослав Енча.

Енча напомнил, что в этом году исполняется 50 лет с возникновения палестино-израильского конфликта.

По его словам, на сегодня этот конфликт зашел в тупик. В Секторе Газа расширяются поселения израильтян, что приводит к образованию все большей пропасти между палестинцами и израильтянами.

Настало время для конкретных переговоров для нахождения решения по палестино-израильскому конфликту, сказал он.

Енча отметил, что успех зависит от политической воли сторон.

По его словам, без освобождения палестинских территорий достижение мира будет невозможно. Международное сообщество готово оказать поддержку мирному процессу, сказал Енча.

Он поблагодарил Азербайджан за возможность провести в Баку конференцию по Иерусалиму, и отметил, что мероприятия, подобные сегодняшнему, помогут решению этого конфликта.

(Автор: Елена Косолапова)