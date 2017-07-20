Таджикистан и Ирландия обсудили вопросы двусторонних и многосторонних отношений

2017-07-20 10:10 | www.trend.az | 4

Встреча Министра экономического развития и торговли Республики Таджикистан Неъматулло Хикматуллозода с Государственным министром по продовольствию, лесному хозяйству и садоводству Ирландии Эндрю Дойлом состоялась 18 июля в Нью-Йорке. Об этом НИАТ «Ховар» сообщили в Министерстве экономического развития и торговли Республики Таджикистан.

В ходе встречи были обсуждены вопросы двусторонних и многосторонних отношений Таджикистана и Ирландии, в том числе расширения дальнейшего развития экономических отношений между двумя странами.